Octobre rose Challenge don de cheveux Pontarlier

Octobre rose Challenge don de cheveux Pontarlier mercredi 1 octobre 2025.

Octobre rose Challenge don de cheveux

Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

Organisé par les salons de coiffures pontissaliens.

De nombreux salons relèvent le défi et mettent en place une collecte de cheveux au profit de l’association Fake Hair Don’t Care. Peu importe votre style capillaire, seulement 10 centimètres suffiront pour créer des perruques naturelles destinées à des personnes atteinte d’un cancer du sein.

Liste des salons participants en ligne. .

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 c.choukra-allah@ville-pontarlier.com

English : Octobre rose Challenge don de cheveux

German : Octobre rose Challenge don de cheveux

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose Challenge don de cheveux Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS