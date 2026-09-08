Octobre Rose Chantérac
samedi 3 octobre 2026 · Chantérac
Informations pratiques
Chantérac
Octobre Rose
Chantérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Ensemble soutenons la lutte contre le cancer du sein !
16h : Randonnée 5 km ou 8 km.
A partir de 19h30 : Soirée « Tous en Rose ». Repas sur inscription.
Au menu : grillade de côtes de porc, haricots couennes, tarte aux pommes.
Marche seule : 5 €
Repas seul : 15 €
Marche + repas : 15 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Amicale laïque / Mairie 05 53 82 60 53 – mairie-chanterac@orange.fr .
Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 60 53 mairie-chanterac@orange.fr
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English : Octobre Rose
L’événement Octobre Rose Chantérac a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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