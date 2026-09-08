Informations pratiques

Chantérac

Octobre Rose

Chantérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Ensemble soutenons la lutte contre le cancer du sein !

16h : Randonnée 5 km ou 8 km.

A partir de 19h30 : Soirée « Tous en Rose ». Repas sur inscription.

Au menu : grillade de côtes de porc, haricots couennes, tarte aux pommes.

Marche seule : 5 €

Repas seul : 15 €

Marche + repas : 15 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Amicale laïque / Mairie 05 53 82 60 53 – mairie-chanterac@orange.fr .

Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 60 53 mairie-chanterac@orange.fr

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English : Octobre Rose

L’événement Octobre Rose Chantérac a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord