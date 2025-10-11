Octobre rose Châteauneuf-du-Rhône

Octobre rose Châteauneuf-du-Rhône samedi 11 octobre 2025.

Octobre rose

place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Châteauneuf-du-Rhône se mobilise pour sensibiliser et soutenir la lutte contre le cancer du sein.

place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chateauneuf-du-rhone.fr

English :

Châteauneuf-du-Rhône mobilizes to raise awareness and support the fight against breast cancer.

German :

Châteauneuf-du-Rhône mobilisiert sich, um das Bewusstsein zu schärfen und den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen.

Italiano :

Châteauneuf-du-Rhône si mobilita per sensibilizzare e sostenere la lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

Châteauneuf-du-Rhône se moviliza para sensibilizar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

L’événement Octobre rose Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2025-10-06 par Montélimar Tourisme Agglomération