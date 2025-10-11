Octobre rose Châteauneuf-du-Rhône
Octobre rose Châteauneuf-du-Rhône samedi 11 octobre 2025.
Octobre rose
place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Châteauneuf-du-Rhône se mobilise pour sensibiliser et soutenir la lutte contre le cancer du sein.
.
place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chateauneuf-du-rhone.fr
English :
Châteauneuf-du-Rhône mobilizes to raise awareness and support the fight against breast cancer.
German :
Châteauneuf-du-Rhône mobilisiert sich, um das Bewusstsein zu schärfen und den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen.
Italiano :
Châteauneuf-du-Rhône si mobilita per sensibilizzare e sostenere la lotta contro il cancro al seno.
Espanol :
Châteauneuf-du-Rhône se moviliza para sensibilizar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama.
L’événement Octobre rose Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2025-10-06 par Montélimar Tourisme Agglomération