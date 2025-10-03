Octobre Rose chez Délia repas concert Montcuq-en-Quercy-Blanc

Octobre Rose chez Délia repas concert Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 3 octobre 2025.

Octobre Rose chez Délia repas concert

2 rue de la Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-04

Dans le cadre du week-end d’octobre rose sur Montcuq, Délia organise deux événements repas/concert :

Vendredi 3 octobre à partir de 19h

Samedi 4 octobre à partir de midi

À cette occasion Alain Bonnefont et Jérôme Caillon auront le plaisir de vous délivrer deux concerts d’exception

Réservation dès maintenant au sein de l’accueil Délia ou directement au téléphone 06.38.02.22.58.

5€ par repas seront reversés par Délia à l’association Octobre rose de Montcuq

2 rue de la Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 38 02 22 58

English :

As part of the October rose weekend in Montcuq, Delia is organizing two « meal/concert » events:

Friday, October 3 from 7pm

Saturday, October 4 from noon

On this occasion, Alain Bonnefont and Jérôme Caillon will be delighted to present two exceptional concerts

Book now at the Delia reception desk or directly by phone 06.38.02.22.58.

5? per meal will be donated by Délia to the association Octobre rose de Montcuq

German :

Im Rahmen des Rosa-Oktober-Wochenendes in Montcuq organisiert Délia zwei Veranstaltungen « Essen/Konzert »:

Freitag, 3. Oktober, ab 19 Uhr

Samstag, 4. Oktober ab 12 Uhr

Bei dieser Gelegenheit werden Alain Bonnefont und Jérôme Caillon zwei außergewöhnliche Konzerte für Sie geben

Reservierungen können ab sofort in der Rezeption von Delia oder direkt unter der Telefonnummer 06.38.02.22.58 vorgenommen werden.

5? pro Mahlzeit werden von Délia an den Verein Rosa Oktober in Montcuq gespendet

Italiano :

Nell’ambito del weekend di ottobre rosa a Montcuq, Délia organizza due eventi « pasto e concerto »:

Venerdì 3 ottobre dalle 19.00

Sabato 4 ottobre dalle ore 12.00

Alain Bonnefont e Jérôme Caillon si esibiranno in due concerti eccezionali

Le prenotazioni possono essere effettuate sin da ora presso la reception di Delia o chiamando il numero 06.38.02.22.58.

5? a pasto saranno devoluti da Délia all’associazione Octobre rose de Montcuq

Espanol :

En el marco del fin de semana rosa de octubre en Montcuq, Délia organiza dos eventos « comida y concierto »:

Viernes 3 de octubre a partir de las 19.00 horas

Sábado 4 de octubre a partir de las 12.00 horas

Alain Bonnefont y Jérôme Caillon ofrecerán dos conciertos excepcionales

Las reservas pueden hacerse ya en la recepción del Delia o llamando al 06.38.02.22.58.

5? por comida serán donados por Délia a la asociación Octobre rose de Montcuq

L’événement Octobre Rose chez Délia repas concert Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cahors Vallée du Lot