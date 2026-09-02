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Octobre Rose – Ciné-débat « Coutures » Rue des Frères Lumière Pleurtuit

samedi 3 octobre 2026 · Rue des Frères Lumière · Pleurtuit

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue des Frères Lumière
Adresse
Cinéma Armor
Ville
35730 Pleurtuit
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Pleurtuit

Octobre Rose – Ciné-débat « Coutures »

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Ciné-débat avec la participation de l’AMOH (Association Malouine Oncologie Hémathologie) et deux intervenantes : 2 infirmières de l’hôpital de jour oncologie Saint-Malo.

Projection du film « Coutures » avec Angelina Jolie.   .

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 40 39 

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English :

L’événement Octobre Rose – Ciné-débat « Coutures » Pleurtuit a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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