Informations pratiques

Pleurtuit

Octobre Rose – Ciné-débat « Coutures »

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Ciné-débat avec la participation de l’AMOH (Association Malouine Oncologie Hémathologie) et deux intervenantes : 2 infirmières de l’hôpital de jour oncologie Saint-Malo.

Projection du film « Coutures » avec Angelina Jolie. .

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 40 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Octobre Rose – Ciné-débat « Coutures » Pleurtuit a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme