Octobre Rose – Ciné-info – La Tresse Auditorium de l’ESCC Maen Roch
vendredi 16 octobre 2026 · Auditorium de l'ESCC · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Octobre Rose – Ciné-info – La Tresse
Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
A l’occasion d’Octobre Rose, deux projections du film « La Tresse » (2023) de Laeticia Colombani seront proposées.
Synopsis:
C’est l’histoire de trois femmes : Smita, une Indienne intouchable, qui désire sortir sa fille de la misère et la faire rentrer dans une école ; Giulia, une Italienne, qui succède à feu son père pour diriger l’entreprise familiale au bord de la faillite ainsi que Sarah, une avocate canadienne, qui apprend qu’elle a un cancer.
Durée : 2h – Projections à 14h puis à 20h.
Entrée en dons libre – Résevation possible en ligne
Profits reversés au Centre Eugène Marquis, au Centre Hospitalier de Fougères et à l’association Sénopôle-Rennes. .
Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Octobre Rose – Ciné-info – La Tresse Maen Roch a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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