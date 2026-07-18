Octobre Rose – Ciné-info – La Tresse Auditorium de l’ESCC Maen Roch

Informations pratiques

Maen Roch

Octobre Rose – Ciné-info – La Tresse

Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

A l’occasion d’Octobre Rose, deux projections du film « La Tresse » (2023) de Laeticia Colombani seront proposées.

Synopsis:

C’est l’histoire de trois femmes : Smita, une Indienne intouchable, qui désire sortir sa fille de la misère et la faire rentrer dans une école ; Giulia, une Italienne, qui succède à feu son père pour diriger l’entreprise familiale au bord de la faillite ainsi que Sarah, une avocate canadienne, qui apprend qu’elle a un cancer.

Durée : 2h – Projections à 14h puis à 20h.

Entrée en dons libre – Résevation possible en ligne

Profits reversés au Centre Eugène Marquis, au Centre Hospitalier de Fougères et à l’association Sénopôle-Rennes. .

Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Octobre Rose – Ciné-info – La Tresse Maen Roch a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne