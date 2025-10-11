Octobre Rose Club d’aviron Clamecy
Octobre Rose au club d’aviron de Clamecy ramez solidaire les 11et 12 octobre 2025 Ensemble, faisons reculer le cancer du sein ! 15€ la séance d’initiation Challenge ergo 1km = 1€ Renseignement au 06 76 54 92 89 .
Club d’aviron 21 Place de l’Abattoir Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 54 92 89 p.taffin89@gmail.com
