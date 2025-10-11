Octobre Rose Club d’aviron Clamecy

Octobre Rose Club d’aviron Clamecy samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Club d’aviron 21 Place de l’Abattoir Clamecy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Octobre Rose au club d’aviron de Clamecy ramez solidaire les 11et 12 octobre 2025 Ensemble, faisons reculer le cancer du sein ! 15€ la séance d’initiation Challenge ergo 1km = 1€ Renseignement au 06 76 54 92 89 .

Club d’aviron 21 Place de l’Abattoir Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 54 92 89 p.taffin89@gmail.com

English : Octobre Rose

German : Octobre Rose

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Clamecy a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Clamecy Haut Nivernais