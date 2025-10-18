OCTOBRE ROSE Claret

Claret Hérault

La Maison France Services de Claret organise une journée placée sous le signe du sport, de la santé et de la solidarité en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Au programme activités sportives, actions de prévention et moments conviviaux au profit de la Ligue contre le cancer.

Claret 34270 Hérault Occitanie

English :

Maison France Services in Claret is organizing a day of sport, health and solidarity in support of the fight against breast cancer. On the program: sporting activities, preventive actions and convivial moments in aid of the Ligue contre le cancer.

German :

Das Maison France Services in Claret organisiert einen Tag im Zeichen des Sports, der Gesundheit und der Solidarität zur Unterstützung des Kampfes gegen Brustkrebs. Auf dem Programm stehen sportliche Aktivitäten, Präventionsaktionen und gesellige Momente zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

La Maison France Services di Claret organizza una giornata di sport, salute e solidarietà a sostegno della lotta contro il cancro al seno. In programma: attività sportive, azioni di prevenzione e momenti conviviali a favore della Ligue contre le cancer.

Espanol :

La Maison France Services de Claret organiza una jornada de deporte, salud y solidaridad en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama. En el programa: actividades deportivas, acciones preventivas y momentos de convivencia en ayuda de la Ligue contre le cancer.

