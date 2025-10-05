Octobre Rose | Compiègne en rose Compiègne

Octobre Rose | Compiègne en rose Compiègne dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose | Compiègne en rose

Rue Saint-Corneille Compiègne Oise

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-05 09:00:00

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Évènement sans chronométrage, ouvert à tous. Les fonds sont entièrement reversés à l’association La Ligue contre le cancer.

Course sur route et marche de 7 ou 12km.

Course sur route et marche de 7 ou 12km.

Rue Saint-Corneille Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

Non-timed event, open to all. All proceeds go to La Ligue contre le cancer.

7 or 12km road race and walk.

German :

Die Veranstaltung findet ohne Zeitmessung statt und ist für alle offen. Die Einnahmen gehen vollständig an die Krebsliga.

Straßenlauf und Wanderung von 7 oder 12 km.

Italiano :

È un evento non cronometrato, aperto a tutti. Tutti i proventi sono destinati a La Ligue contre le cancer.

Corsa su strada e passeggiata di 7 o 12 km.

Espanol :

Se trata de un evento no cronometrado, abierto a todos. Todos los beneficios se destinarán a La Liga contra el Cáncer.

Carrera de 7 km o 12 km por carretera y a pie.

L’événement Octobre Rose | Compiègne en rose Compiègne a été mis à jour le 2025-09-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme