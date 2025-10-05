Octobre Rose | Compiègne en rose Compiègne
Octobre Rose | Compiègne en rose Compiègne dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose | Compiègne en rose
Rue Saint-Corneille Compiègne Oise
Tarif : 7 – 7 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Évènement sans chronométrage, ouvert à tous. Les fonds sont entièrement reversés à l’association La Ligue contre le cancer.
Course sur route et marche de 7 ou 12km.
Évènement sans chronométrage, ouvert à tous. Les fonds sont entièrement reversés à l’association La Ligue contre le cancer.
Course sur route et marche de 7 ou 12km. .
Rue Saint-Corneille Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
English :
Non-timed event, open to all. All proceeds go to La Ligue contre le cancer.
7 or 12km road race and walk.
German :
Die Veranstaltung findet ohne Zeitmessung statt und ist für alle offen. Die Einnahmen gehen vollständig an die Krebsliga.
Straßenlauf und Wanderung von 7 oder 12 km.
Italiano :
È un evento non cronometrato, aperto a tutti. Tutti i proventi sono destinati a La Ligue contre le cancer.
Corsa su strada e passeggiata di 7 o 12 km.
Espanol :
Se trata de un evento no cronometrado, abierto a todos. Todos los beneficios se destinarán a La Liga contra el Cáncer.
Carrera de 7 km o 12 km por carretera y a pie.
L’événement Octobre Rose | Compiègne en rose Compiègne a été mis à jour le 2025-09-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme