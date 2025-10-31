{Octobre rose} Concert Abbeville
{Octobre rose} Concert Abbeville vendredi 31 octobre 2025.
{Octobre rose} Concert
boulevard Vauban Abbeville Somme
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Concert de Sugar Cane, Live On et Arythmi
Concert de Sugar Cane, Live On et Arythmi .
boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
Concert by Sugar Cane, Live On and Arythmi
German :
Konzert von Sugar Cane, Live On und Arythmi
Italiano :
Concerto di Sugar Cane, Live On e Arythmi
Espanol :
Concierto de Sugar Cane, Live On y Arythmi
L’événement {Octobre rose} Concert Abbeville a été mis à jour le 2023-09-29 par OT DE LA BAIE DE SOMME