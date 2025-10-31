{Octobre rose} Concert Abbeville

boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31

Concert de Sugar Cane, Live On et Arythmi
boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France   tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Concert by Sugar Cane, Live On and Arythmi

German :

Konzert von Sugar Cane, Live On und Arythmi

Italiano :

Concerto di Sugar Cane, Live On e Arythmi

Espanol :

Concierto de Sugar Cane, Live On y Arythmi

L’événement {Octobre rose} Concert Abbeville a été mis à jour le 2023-09-29 par OT DE LA BAIE DE SOMME