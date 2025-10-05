Octobre rose Concert Chorale Arc en ciel Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Octobre rose Concert Chorale Arc en ciel

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Classique, variété internationale, gospel…

Tous les dons et recettes récoltés au cours de ces événements seront reversés à la Ligue contre le Cancer. .

