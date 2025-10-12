Octobre rose concert INITIALES A.S. Plumelec
Octobre rose concert INITIALES A.S. Plumelec dimanche 12 octobre 2025.
Octobre rose concert INITIALES A.S.
Eglise du bourg Plumelec Morbihan
Tributes Alain Souchon. A 15h. Participation libre, l’intégralité des dons sera reversée à la Ligue contre le cancer. .
Eglise du bourg Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27
