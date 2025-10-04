Octobre rose Concerts Trélivan

Soirée concerts, entrée 6 € minimum reversés à la ligue contre le cancer.

Programme

Les Cap’Horniers de la Rance (chants marins)

Enzo Pividori, jeune chanteur trélivannais, chansons françaises

Linda et Jean-Charles, musiciens chanteurs (musique style bluegrass et chansons françaises. .

Salle Clément Ader Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 16 31

