Octobre rose Concerts Trélivan

Salle Clément Ader Trélivan Côtes-d’Armor
Soirée concerts, entrée 6 € minimum reversés à la ligue contre le cancer.
Programme
Les Cap’Horniers de la Rance (chants marins)
Enzo Pividori, jeune chanteur trélivannais, chansons françaises
Linda et Jean-Charles, musiciens chanteurs (musique style bluegrass et chansons françaises. .
Salle Clément Ader Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 16 31
