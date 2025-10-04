Octobre Rose Concours de belote Salle des fêtes Château-sur-Epte

Salle des fêtes 1 route de Paris Château-sur-Epte Eure

Au programme

– À 13h ouverture des portes,

– De 13h à 14h initiation à la belote pour les novices,

– À 14h30 début du concours.

1 lot par participant.

50 % des bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer. .

Salle des fêtes 1 route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 40 35 32 55 chateauenfete@gmail.com

