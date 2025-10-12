« Octobre Rose » Concours de pétanque solidaire Semussac
« Octobre Rose » Concours de pétanque solidaire Semussac dimanche 12 octobre 2025.
« Octobre Rose » Concours de pétanque solidaire
Au champ de foire Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Les associations Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac et la croix rouge organisent un concours de pétanque solidaire dans le cadre d’Octobre Rose.
Buvette & Tombola
Au champ de foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 05 35 00
English :
Associations Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac and the Red Cross are organizing a pétanque competition in support of Pink October.
Refreshment bar & Tombola
German :
Die Vereine Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac und das Rote Kreuz organisieren im Rahmen des Rosa Oktobers einen solidarischen Pétanque-Wettbewerb.
Getränk & Tombola
Italiano :
Le associazioni Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac e la Croce Rossa organizzano una gara di bocce a favore dell’Ottobre Rosa.
Bar e Tombola
Espanol :
Las asociaciones Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac y la Cruz Roja organizan una competición de petanca a beneficio del Octubre Rosa.
Bar y tómbola
