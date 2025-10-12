« Octobre Rose » Concours de pétanque solidaire Semussac

« Octobre Rose » Concours de pétanque solidaire Semussac dimanche 12 octobre 2025.

« Octobre Rose » Concours de pétanque solidaire

Au champ de foire Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Les associations Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac et la croix rouge organisent un concours de pétanque solidaire dans le cadre d’Octobre Rose.

Buvette & Tombola

.

Au champ de foire Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 05 35 00

English :

Associations Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac and the Red Cross are organizing a pétanque competition in support of Pink October.

Refreshment bar & Tombola

German :

Die Vereine Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac und das Rote Kreuz organisieren im Rahmen des Rosa Oktobers einen solidarischen Pétanque-Wettbewerb.

Getränk & Tombola

Italiano :

Le associazioni Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac e la Croce Rossa organizzano una gara di bocce a favore dell’Ottobre Rosa.

Bar e Tombola

Espanol :

Las asociaciones Le trait d’union Semussacais L’amicale bouliste de Semussac y la Cruz Roja organizan una competición de petanca a beneficio del Octubre Rosa.

Bar y tómbola

L’événement « Octobre Rose » Concours de pétanque solidaire Semussac a été mis à jour le 2025-09-11 par Royan Atlantique