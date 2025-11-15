Octobre Rose concours de talents à Beaurains Beaurains
Octobre Rose concours de talents à Beaurains Beaurains samedi 15 novembre 2025.
Octobre Rose concours de talents à Beaurains
15 rue Victor Hugo salle Georges Brassens Beaurains Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le samedi 15 novembre 2025
Octobre Rose concurs de talents à Beaurains
A l’occasion d’Octobre Rose, un concours de talents est organisé le samedi 15 novembre de 19h à 23h à la salle Georges Brassens à Beaurains. Chant, danse, musique, théâtre, humour, magie… Révélez vos talents pour Octobre Rose ! Tous les bénéfices seront reversés à l’association « les colo’s copines ».
Buvette et restauration sur place
Informations pratiques
4€ l’entrée, gratuit pour les -12 ans
Réservation sur pinkpulse.odoo.com .
15 rue Victor Hugo salle Georges Brassens Beaurains 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 50 90 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose concours de talents à Beaurains Beaurains a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme d’Arras