Octobre Rose concours de talents à Beaurains Beaurains

Octobre Rose concours de talents à Beaurains

15 rue Victor Hugo salle Georges Brassens Beaurains Pas-de-Calais

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Le samedi 15 novembre 2025

A l’occasion d’Octobre Rose, un concours de talents est organisé le samedi 15 novembre de 19h à 23h à la salle Georges Brassens à Beaurains. Chant, danse, musique, théâtre, humour, magie… Révélez vos talents pour Octobre Rose ! Tous les bénéfices seront reversés à l’association « les colo’s copines ».

Buvette et restauration sur place

Informations pratiques

4€ l’entrée, gratuit pour les -12 ans

Réservation sur pinkpulse.odoo.com .

