Octobre Rose confection de coussins Wasselonne

4 rue de l’Hôpital Wasselonne Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
L’atelier se déroulera à l’Ehpad de Wasselonne, il est ouvert à tous, résidents et personnes extérieures, de tous niveaux, aucune difficulté, tout le matériel est fourni par Caladrius & Cie.
Les personnes peuvent venir avec leur propre machine à coudre, nous mettrons 4 machines à coudre à disposition.
Il est préférable de s’inscrire, mais ce n’est absolument pas nécessaire.
Tous les coussins seront livrés à l’ICANS, mais c’est toute l’année que nous livrons diverses confections, qui apportent aide et réconfort aux patients femmes, hommes et enfants atteints d’un cancer. 0 .
4 rue de l’Hôpital Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 38 75 36 evenements@caladriusetcie.org
