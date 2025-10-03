Octobre Rose Conférence & concert Salle des fêtes Saint-Denis-le-Ferment
Octobre Rose Conférence & concert
Salle des fêtes 77 Rue Guérard Saint-Denis-le-Ferment Eure
Début : 2025-10-03 18:30:00
Quand musique et santé s’accordent.
Au programme
– À 18h30 conférence « Dépistage du cancer du sein » par le Dr Sabrine Satta, gynécologue obstétricienne du Centre Hospitalier de Gisors,
– À 19h30 pot de l’amitié offert par la mairie avec le stand de la Ligue contre le cancer dans l’Eure,
– À 20h30 concert avec Charlotte Perrrin, artiste à la voix incontournable.
Participation libre, les fonds récoltés seront reversés intégralement à la Ligue contre le cancer dans l’Eure. .
Salle des fêtes 77 Rue Guérard Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 76 76 communication@ch-gisors.fr
