Octobre Rose Conférence & concert Salle des fêtes Saint-Denis-le-Ferment

Octobre Rose Conférence & concert

Salle des fêtes 77 Rue Guérard Saint-Denis-le-Ferment Eure

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

Quand musique et santé s’accordent.

Au programme

– À 18h30 conférence « Dépistage du cancer du sein » par le Dr Sabrine Satta, gynécologue obstétricienne du Centre Hospitalier de Gisors,

– À 19h30 pot de l’amitié offert par la mairie avec le stand de la Ligue contre le cancer dans l’Eure,

– À 20h30 concert avec Charlotte Perrrin, artiste à la voix incontournable.

Participation libre, les fonds récoltés seront reversés intégralement à la Ligue contre le cancer dans l’Eure. .

Salle des fêtes 77 Rue Guérard Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 76 76 communication@ch-gisors.fr

