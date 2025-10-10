Octobre rose | Convivialité & Cabaret L’Eden Eymet
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
PARLONS DÉPISTAGE Rejoignez-nous pour un moment de convivialité et de partage autour de la prévention.
Ce moment sera suivi d’un SPECTACLE DE CABARET avec la troupe du BAMBINO à 21h.
Des goodies siglés Octobre Rose et des objets réalisés par les enfants de La Ruche seront en vente dans le hall de l’Eden, avant le spectacle. .
L'Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
