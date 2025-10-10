Octobre rose | Convivialité & Cabaret L’Eden Eymet

Octobre rose | Convivialité & Cabaret L’Eden Eymet vendredi 10 octobre 2025.

Octobre rose | Convivialité & Cabaret

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

PARLONS DÉPISTAGE Rejoignez-nous pour un moment de convivialité et de partage autour de la prévention.

Ce moment sera suivi d’un SPECTACLE DE CABARET avec la troupe du BAMBINO à 21h.

Des goodies siglés Octobre Rose et des objets réalisés par les enfants de La Ruche seront en vente dans le hall de l’Eden, avant le spectacle. .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

