Octobre Rose Course Nature Sainte-Feyre

Octobre Rose Course Nature Sainte-Feyre dimanche 19 octobre 2025.

Octobre Rose Course Nature

CMN Sainte-Feyre Creuse

Course nature de 9km et marche de 3.5 km.

Dress code tenue ou accessoires roses souhaités.

Participation au chapeau la somme récoltée sera reversée à la Ligue contre le cancer .

CMN Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine virgil.faurillon@gmail.com

