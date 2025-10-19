Octobre Rose Course Nature Sainte-Feyre
Octobre Rose Course Nature Sainte-Feyre dimanche 19 octobre 2025.
Octobre Rose Course Nature
CMN Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Course nature de 9km et marche de 3.5 km.
Dress code tenue ou accessoires roses souhaités.
Participation au chapeau la somme récoltée sera reversée à la Ligue contre le cancer .
CMN Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine virgil.faurillon@gmail.com
English : Octobre Rose Course Nature
German : Octobre Rose Course Nature
Italiano :
Espanol : Octobre Rose Course Nature
L’événement Octobre Rose Course Nature Sainte-Feyre a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Grand Guéret