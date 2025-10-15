Octobre rose Crazy Pink Run Maîche
mercredi 15 octobre 2025.
Octobre rose Crazy Pink Run
Maîche Doubs
19:30:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ville de Maîche organise sa traditionnelle Crazy Pink Run, une course d’obstacles qui permettra de sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein et de recueillir des fonds pour soutenir les associations de malades. .
Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
