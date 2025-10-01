Octobre rose Crazy Pink Run Pontarlier
Début : 2025-10-01 18:00:00
fin : 2025-10-01 22:00:00
2025-10-01
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Rendez-vous mercredi 1er octobre sur la Place Saint-Bénigne pour la Crazy Pink Run ! Une course (2,3 km) festive et solidaire tout en rose. Retrouvez de nombreuses animations associations, musique, maquillage, buvette, restauration pour sensibiliser et soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Retrouvez la billetterie sur le site internet de la ville.
Place Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 55 c.choukra-allah@ville-pontarlier.com
