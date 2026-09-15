Octobre rose – Crazy Pink Run Pontarlier
mercredi 7 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Octobre rose – Crazy Pink Run
Place Saint-Bénigne Pontarlier Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 23:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Organisée par la ville de Pontarlier.
15h : Retrait lot
18h00 : Ouverture Village Associatif
18h30–22h00 : Animations,buvette restauration,présentation associations prévention et promotion gestes d’autopalpation
19h30 : Discours d’ouverture
19h45 : Échauffement
20h : Départ Crazy Pink Run
21h : Fermeture parcours
22h : fin
Billeterie en ligne ou sur place le jour-j. .
Place Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 96 octobrerose@ville-pontarlier.com
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English : Octobre rose – Crazy Pink Run
L’événement Octobre rose – Crazy Pink Run Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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