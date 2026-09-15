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AGENDA · Pontarlier

Octobre rose – Crazy Pink Run Pontarlier

mercredi 7 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place Saint-Bénigne
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
6 6 6 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Octobre rose – Crazy Pink Run

Place Saint-Bénigne Pontarlier Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 23:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Organisée par la ville de Pontarlier.
15h : Retrait lot
18h00 : Ouverture Village Associatif
18h30–22h00 : Animations,buvette restauration,présentation associations prévention et promotion gestes d’autopalpation
19h30 : Discours d’ouverture
19h45 : Échauffement
20h : Départ Crazy Pink Run
21h : Fermeture parcours
22h : fin

Billeterie en ligne ou sur place le jour-j.   .

Place Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 96  octobrerose@ville-pontarlier.com

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English : Octobre rose – Crazy Pink Run

L’événement Octobre rose – Crazy Pink Run Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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