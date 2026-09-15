Informations pratiques

Pontarlier

Octobre rose – Crazy Pink Run

Place Saint-Bénigne Pontarlier Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07 23:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Organisée par la ville de Pontarlier.

15h : Retrait lot

18h00 : Ouverture Village Associatif

18h30–22h00 : Animations,buvette restauration,présentation associations prévention et promotion gestes d’autopalpation

19h30 : Discours d’ouverture

19h45 : Échauffement

20h : Départ Crazy Pink Run

21h : Fermeture parcours

22h : fin

Billeterie en ligne ou sur place le jour-j. .

Place Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 96 octobrerose@ville-pontarlier.com

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English : Octobre rose – Crazy Pink Run

L’événement Octobre rose – Crazy Pink Run Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS