Octobre rose Cuzion

Octobre rose Cuzion dimanche 26 octobre 2025.

Octobre rose

Rue de la Violoune Cuzion Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 12:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Octobre rose à Cuzion. Repas « choucroute » dansant en faveur de la Ligue contre le cancer.

.

Rue de la Violoune Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 50 03 57

English :

Pink October in Cuzion. Sauerkraut dinner and dance in aid of the Ligue contre le cancer.

German :

Rosa Oktober in Cuzion. Sauerkraut-Essen mit Tanz zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

Ottobre rosa a Cuzion. Cena e ballo a base di crauti a favore della Ligue contre le cancer.

Espanol :

Octubre rosa en Cuzion. Cena con chucrut y baile a beneficio de la Ligue contre le cancer.

L’événement Octobre rose Cuzion a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Vallée de la Creuse