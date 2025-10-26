Octobre rose Cuzion
Octobre rose Cuzion dimanche 26 octobre 2025.
Octobre rose
Rue de la Violoune Cuzion Indre
Début : 2025-10-26 12:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Octobre rose à Cuzion. Repas « choucroute » dansant en faveur de la Ligue contre le cancer.
Rue de la Violoune Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 50 03 57
English :
Pink October in Cuzion. Sauerkraut dinner and dance in aid of the Ligue contre le cancer.
German :
Rosa Oktober in Cuzion. Sauerkraut-Essen mit Tanz zugunsten der Krebsliga.
Italiano :
Ottobre rosa a Cuzion. Cena e ballo a base di crauti a favore della Ligue contre le cancer.
Espanol :
Octubre rosa en Cuzion. Cena con chucrut y baile a beneficio de la Ligue contre le cancer.
