Octobre rose Défi solidaire 500 km Place de la Capelle Millau

– –

Boucle de 5 km 5h

DÉFI SOLIDAIRE 3ᵉ ÉDITION

Le 11 octobre, retrouvons-nous pour soutenir Octobre Rose à travers un défi sportif et solidaire.

Objectif cumuler 500 km en 5 heures sur une boucle de 5 km.

Ouvert à toutes et tous coureurs, marcheurs, en famille ou entre amis. L’important n’est pas la performance mais la participation.

Participation libre chaque geste compte !

Si l’objectif est atteint, notre association reversera 500 € à la Ligue contre le cancer.

Rendez-vous au chalet de la Belle de Millau, place de la Capelle, de 14h à 19h.

Venez avec votre énergie positive faites 1 boucle ou plusieurs, accompagné(e) par les Gazelles ou en autonomie (parcours balisé). .

Place de la Capelle Chalet de la Belle de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie

English :

5 km loop 5h

German :

Rundweg von 5 km 5 Std

Italiano :

Anello di 5 km 5h

Espanol :

Bucle de 5 km 5h

