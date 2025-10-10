Octobre rose Défilé de mode Saint-Jean-d’Angély

Octobre rose Défilé de mode Saint-Jean-d'Angély vendredi 10 octobre 2025.

Octobre rose Défilé de mode

47 boulevard Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

La classe de terminale métiers du commerce du lycée Louis Audouin-Dubreuil de Saint-Jean-d’Angély organise avec l’association des commerçants C2A et la Ville de Saint-Jean-d’Angély son traditionnel défilé de mode.

47 boulevard Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The final year class in business at the Lycée Louis Audouin-Dubreuil in Saint-Jean-d’Angély is organising its traditional fashion show in conjunction with the C2A retail association and the town of Saint-Jean-d’Angély.

German :

Die Abschlussklasse « métiers du commerce » des Lycée Louis Audouin-Dubreuil in Saint-Jean-d’Angély organisiert in Zusammenarbeit mit der Händlervereinigung C2A und der Stadt Saint-Jean-d’Angély ihre traditionelle Modenschau.

Italiano :

La classe dell’ultimo anno di economia del Lycée Louis Audouin-Dubreuil di Saint-Jean-d’Angély organizza la sua tradizionale sfilata di moda in collaborazione con l’associazione di commercio al dettaglio C2A e la città di Saint-Jean-d’Angély.

Espanol :

La clase de último curso de Comercio del Liceo Louis Audouin-Dubreuil de Saint-Jean-d’Angély organiza su tradicional desfile de moda en colaboración con la asociación de comerciantes C2A y la ciudad de Saint-Jean-d’Angély.

