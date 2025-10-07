Octobre rose : dépistage du cancer du sein à l’hôpital Tenon Hôpital Tenon Paris

Octobre rose : dépistage du cancer du sein à l’hôpital Tenon Hôpital Tenon Paris mardi 7 octobre 2025.

À l’occasion d’Octobre rose, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) propose des dépistages du cancer du sein sous forme de mammographie à l’Hôpital Tenon.

Cette action s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans bénéficiant d’une couverture sociale ou de l’Aide Médicale d’État (AME).

Les créneaux du matin sont principalement réservés aux orientations faites par l’Assurance Maladie, mais une liste d’attente est ouverte pour les personnes intéressées.

L’après-midi, l’accès est libre et sans rendez-vous, permettant à chacune de venir se faire dépister en toute simplicité.

Une initiative essentielle pour encourager la prévention et faciliter l’accès aux soins.

Le mardi 07 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

Le mardi 07 octobre 2025

de 09h00 à 13h00

gratuit

Inscriptions ou information auprès de irena.badalova@paris.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Hôpital Tenon 4 rue de la Chine 75020 Paris

