Octobre Rose Destockage de livres à la Médiathèque de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt

8B Place de la Mairie Coye-la-Forêt Oise
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
2025-10-04
Vente de livres et de cd tout à 1€ au profit de la Ligue contre le Cancer, dans le cadre d’Octobre Rose et du festival intercommunal Les Mots en l’Aire. Plus de renseignements 03.64.22.04.53 ou bibliotheque@coye.fr 0 .
8B Place de la Mairie Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 3 64 22 04 53 bibliotheque@coye.fr
