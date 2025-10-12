Octobre rose deux circuits de promenade proposés et des ateliers Mairie de BEAUTIRAN Beautiran

Octobre rose deux circuits de promenade proposés et des ateliers Mairie de BEAUTIRAN Beautiran dimanche 12 octobre 2025.

Octobre rose deux circuits de promenade proposés et des ateliers

Mairie de BEAUTIRAN 12 Place de Verdun Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Les communes de Beautiran et d’Ayguemorte-les-Graves ainsi que les tricoteuses de la bibliothèque municipale de Beautiran, en partenariat avec les associations Atlas, Couture Plaisir, Gym des Graves, Genki détente et une professionnelle de santé, organisent, au départ de la mairie de Beautiran, une balade (encadrée) de 10 km ou de 5 km. Au retour de la balade, possibilité de se restaurer sur place pique-nique tiré du panier ou food truck. Penser à apporter des couverts (verres, assiettes…)

Une participation de 5 € minimum (chèque ou espèces) est demandée. Les fonds collectés seront reversés à Vivre comme avant , une association de soutien aux malades du cancer. Il est nécessaire de se préinscrire (jusqu’au 10/10) auprès des mairies d’Ayguemorte et de Beautiran.

Des ateliers d’auto-examen et de massage assis seront également proposés, de 10 h à 12 h 30. .

Mairie de BEAUTIRAN 12 Place de Verdun Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 06 15 inscription@mairie-beautiran.fr

English : Octobre rose deux circuits de promenade proposés et des ateliers

German : Octobre rose deux circuits de promenade proposés et des ateliers

Italiano :

Espanol : Octobre rose deux circuits de promenade proposés et des ateliers

L’événement Octobre rose deux circuits de promenade proposés et des ateliers Beautiran a été mis à jour le 2025-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme