Octobre rose Dictée Trésorerie d’autrefois Saint-Vaury

Octobre rose Dictée Trésorerie d’autrefois Saint-Vaury samedi 4 octobre 2025.

Octobre rose Dictée

Trésorerie d’autrefois 1 Avenue Jean-Baptiste de Fumade Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

En partenariat avec la municipalité, dictée ludique, tout public « L’amour est comme un bouquet de pâquerette » de Valérie Délos.

Au bénéfice de La ligue contre le Cancer-comité de la Creuse. .

Trésorerie d’autrefois 1 Avenue Jean-Baptiste de Fumade Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 48 48 87

English : Octobre rose Dictée

German : Octobre rose Dictée

Italiano :

Espanol : Octobre rose Dictée

L’événement Octobre rose Dictée Saint-Vaury a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Grand Guéret