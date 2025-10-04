Octobre rose Dictée Trésorerie d’autrefois Saint-Vaury
Octobre rose Dictée Trésorerie d’autrefois Saint-Vaury samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose Dictée
Trésorerie d’autrefois 1 Avenue Jean-Baptiste de Fumade Saint-Vaury Creuse
En partenariat avec la municipalité, dictée ludique, tout public « L’amour est comme un bouquet de pâquerette » de Valérie Délos.
Au bénéfice de La ligue contre le Cancer-comité de la Creuse. .
Trésorerie d'autrefois 1 Avenue Jean-Baptiste de Fumade Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine
