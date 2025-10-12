Octobre Rose Dinard marche en Rose ! Place du marché Dinard
La ville de Dinard associée avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participeront à cette mobilisation nationale et invitent les dinardaises et les dinardais à participer à une marche à travers les rues de Dinard pour lutter contre le cancer du sein.
La participation à ces marches solidaires sera libre.
Tous les dons seront intégralement reversés à la Ligue Contre le Cancer.
Rendez-vous Place du marché à partir de 9 h 45.
Départ à 10 h 15, pour une marche de 3 ou 6 km dans les rues de Dinard.
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus répandu. Il concerne une femme sur huit. Pourtant, il existe deux moyens d’agir ; la prévention, pour adopter les bons gestes au quotidien et le dépistage, dès 50 ans, pour favoriser la détection précoce de ces cancers. .
Place du marché Place Rochaid Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
