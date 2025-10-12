Octobre Rose Dinard marche en Rose ! Place du marché Dinard

Place du marché Place Rochaid Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-12 09:45:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

La ville de Dinard associée avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participeront à cette mobilisation nationale et invitent les dinardaises et les dinardais à participer à une marche à travers les rues de Dinard pour lutter contre le cancer du sein.

La participation à ces marches solidaires sera libre.

Tous les dons seront intégralement reversés à la Ligue Contre le Cancer.

Rendez-vous Place du marché à partir de 9 h 45.

Départ à 10 h 15, pour une marche de 3 ou 6 km dans les rues de Dinard.

Le cancer du sein est le cancer féminin le plus répandu. Il concerne une femme sur huit. Pourtant, il existe deux moyens d’agir ; la prévention, pour adopter les bons gestes au quotidien et le dépistage, dès 50 ans, pour favoriser la détection précoce de ces cancers. .

