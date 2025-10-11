[Octobre Rose] Double Jeu Bosc-Guérard-Saint-Adrien

[Octobre Rose] Double Jeu Bosc-Guérard-Saint-Adrien samedi 11 octobre 2025.

[Octobre Rose] Double Jeu

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Participez à la compétition amicale réunissant golfeurs et footgolfeurs.

Chaque équipe est composée d’un golfeur et d’un footgolfeur.

On cumule les deux cartes de score pour déterminer le résultat final.

Ambiance conviviale garantie !

Des départs toutes les 15 minutes

Une compétition pour la bonne cause !

L’intégralité des bénéfices sera reversée à une association œuvrant dans la lutte contre le cancer du sein. .

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94

English : [Octobre Rose] Double Jeu

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Octobre Rose] Double Jeu Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin