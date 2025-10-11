[Octobre Rose] Double Jeu Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-11
Participez à la compétition amicale réunissant golfeurs et footgolfeurs.
Chaque équipe est composée d’un golfeur et d’un footgolfeur.
On cumule les deux cartes de score pour déterminer le résultat final.
Ambiance conviviale garantie !
Des départs toutes les 15 minutes
Une compétition pour la bonne cause !
L’intégralité des bénéfices sera reversée à une association œuvrant dans la lutte contre le cancer du sein. .
Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94
