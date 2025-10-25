Octobre Rose Drosay

Octobre Rose Drosay samedi 25 octobre 2025.

Octobre Rose

Drosay Seine-Maritime

Programme de cette journée avec le comité d’animations de Drosay.

13h30 vente de fleurs chrysanthèmes à 7€

14h00 marche de 5 et 8km inscription 2€

19h30 repas paëlla ou assiette anglaise 20€ adulte et 14€ enfant de -12ans

Tous les bénéfices seront reversés à l’association de lutte contre le cancer. .

Drosay 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 03 95

