Octobre Rose Drosay
Octobre Rose
Drosay Seine-Maritime
Programme de cette journée avec le comité d’animations de Drosay.
13h30 vente de fleurs chrysanthèmes à 7€
14h00 marche de 5 et 8km inscription 2€
19h30 repas paëlla ou assiette anglaise 20€ adulte et 14€ enfant de -12ans
Tous les bénéfices seront reversés à l’association de lutte contre le cancer. .
Drosay 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 03 95
