Octobre Rose du Basket Club Nyonsais promenade de la Digue Nyons

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer.

promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

Profits donated to the Ligue contre le Cancer.

German :

Erlöse gehen an die Krebsliga.

Italiano :

I profitti sono stati devoluti alla Ligue contre le Cancer.

Espanol :

Beneficios donados a la Liga contra el Cáncer.

