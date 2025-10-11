Octobre Rose du Basket Club Nyonsais promenade de la Digue Nyons
Octobre Rose du Basket Club Nyonsais promenade de la Digue Nyons samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose du Basket Club Nyonsais
promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons Drôme
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer.
promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
English :
Profits donated to the Ligue contre le Cancer.
German :
Erlöse gehen an die Krebsliga.
Italiano :
I profitti sono stati devoluti alla Ligue contre le Cancer.
Espanol :
Beneficios donados a la Liga contra el Cáncer.
