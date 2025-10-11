Octobre rose Égletons

samedi 11 octobre 2025.

Octobre rose

Espace Ventadour Égletons Corrèze

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Tout au long de la journée, l’Espace Ventadour vibrera au rythme des ateliers et stands

• Initiation au secourisme et démonstrations des sapeurs-pompiers,

• Atelier de réparation de vélos avec l’Atelier Pignon sur Rue,

• Activité physique adaptée proposée par Profession Sport Santé,

• Jeux interactifs autour de la santé animés par MLAP/ASALEE,

• Stands créatifs et solidaires coiffure et accessoires (Créa’Tifs Josélita), objets artisanaux, dentelles et rubans, gâteaux et bricolages réalisés par les jeunes et les associations,

• Expositions et ventes au profit de la Ligue contre le cancer.

La musique sera aussi de la fête grâce aux musiciens de Lou Suquetou, qui accompagneront l’arrivée des coureurs et animeront l’ambiance. .

Espace Ventadour Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine patricia.dubouchaud@mairie-egletons.fr

