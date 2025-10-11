Octobre Rose en musique Place Jean-Pierre Franck Deux Rivières

Octobre Rose en musique Place Jean-Pierre Franck Deux Rivières samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose en musique

Place Jean-Pierre Franck Cravant Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 17:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

À l’occasion du mois OCTOBRE ROSE, l’ensemble musical Banda Tapage Diurne Chablis se produira place Jean Pierre Franck à Cravant.

Venez nombreux soutenir cette action ! .

Place Jean-Pierre Franck Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Octobre Rose en musique

German : Octobre Rose en musique

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose en musique Deux Rivières a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois