Octobre Rose en musique Place Jean-Pierre Franck Deux Rivières

Début : 2025-10-11 17:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
À l’occasion du mois OCTOBRE ROSE, l’ensemble musical Banda Tapage Diurne Chablis se produira place Jean Pierre Franck à Cravant.
Venez nombreux soutenir cette action ! .
Place Jean-Pierre Franck Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
