Octobre Rose En Rose à Servoz Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 08:30:00

fin : 2025-10-18 15:00:00

Date(s) :

2025-10-18

L’association Et Si On Bougeait vous propose un programme d’animations et de temps de partages dans le cadre du mois Octobre Rose, aux bénéfices de l’association Des Elles Pour Vous.

Venez vous imprégner d’une ambiance décontractée avant de vous tonifier.

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes sionbougeait@gmail.com

English :

The Et Si On Bougeait association is offering a program of activities and times for sharing as part of the month of October Rose, in aid of the Des Elles Pour Vous association.

Come and soak up the relaxed atmosphere before toning up.

German :

Der Verein Et Si On Bougeait bietet Ihnen im Rahmen des Rosa Oktobers ein Programm mit Animationen und Austauschmöglichkeiten an, das der Organisation Des Elles Pour Vous zugute kommt.

Lassen Sie sich von der entspannten Atmosphäre einfangen, bevor Sie Ihre Muskeln stärken.

Italiano :

L’associazione Et Si On Bougeait propone un programma di attività ed eventi sociali per il mese di ottobre rosa, a favore dell’associazione Des Elles Pour Vous.

Venite a immergervi in un’atmosfera rilassata prima di tonificarvi.

Espanol :

La asociación Et Si On Bougeait propone un programa de actividades y actos sociales con motivo del mes de octubre rosa, a beneficio de la asociación Des Elles Pour Vous.

Venga a disfrutar de un ambiente distendido antes de ponerse en forma.

