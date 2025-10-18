OCTOBRE ROSE EN SCÈNE SALLE DES FÊTES DU VILLAGE Estancarbon

OCTOBRE ROSE EN SCÈNE SALLE DES FÊTES DU VILLAGE Estancarbon samedi 18 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE EN SCÈNE

SALLE DES FÊTES DU VILLAGE 3 Chemin du Village Estancarbon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Sein, Sex and Sun
Les bénévoles de la ligue contre le Cancer de Saint-Gaudens vous présentent une pièce de théâtre à Saint-Gaudens et Estancarbon dans le cadre d’Octobre Rose !   .

SALLE DES FÊTES DU VILLAGE 3 Chemin du Village Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 

English :

Sein, Sex and Sun

German :

Brust, Sex und Sonne

Italiano :

Sein, sesso e sole

Espanol :

Sein, Sexo y Sol

L’événement OCTOBRE ROSE EN SCÈNE Estancarbon a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE