OCTOBRE ROSE Esbareich
OCTOBRE ROSE Esbareich dimanche 19 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE
ESBAREICH Esbareich Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Marche Octobre Rose
Rendez vous sur la place du Village
Venez nombreux !
ESBAREICH Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie tourisme@neste-barousse.fr
English :
Pink October Walk
Meet on the village square
Come and join us!
German :
Wanderung Rosa Oktober
Treffen Sie sich auf dem Platz des Club-Resorts
Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Camminata dell’ottobre rosa
Ritrovo nella piazza del paese
Venite uno, venite tutti!
Espanol :
Marcha Octubre Rosa
Encuentro en la plaza del pueblo
Venid todos
L’événement OCTOBRE ROSE Esbareich a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65