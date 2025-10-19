OCTOBRE ROSE Esbareich

OCTOBRE ROSE Esbareich dimanche 19 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE

ESBAREICH Esbareich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

Marche Octobre Rose

Rendez vous sur la place du Village

Venez nombreux !
ESBAREICH Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie   tourisme@neste-barousse.fr

English :

Pink October Walk

Meet on the village square

Come and join us!

German :

Wanderung Rosa Oktober

Treffen Sie sich auf dem Platz des Club-Resorts

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Camminata dell’ottobre rosa

Ritrovo nella piazza del paese

Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Marcha Octubre Rosa

Encuentro en la plaza del pueblo

Venid todos

