Octobre rose « Et après ? »

Place Robert de Flers Cinéma Le Concorde Pont-l’Évêque Calvados

Pièce de théâtre

Synopsis Et après ? commence le jour de la fin des traitements de Zoé (dont le prénom signifie vie, existence en Hé- breu), une jeune femme d’une trentaine d’années touchée par un cancer. Elle raconte comment elle vit son nouveau rapport au corps, aux autres mais aussi au monde. Malgré des déceptions, des désillusions, elle nous délivre un véritable message d’espoir. Elle va chercher à devenir autrement elle-même et met en lumière le potentiel de développement personnel lié à cette épreuve.

Sur scène, une comédienne interprète Zoé dans un monologue, accompagnée d’un musicien. Ils nous plongent dans son univers et nous entrainent sur le chemin qui va la mener à adopter une nouvelle philosophie de vie.

Originalité L’originalité du spectacle Et après ? réside dans une approche de sensibilisation du grand public sur la question de l’après cancer et des conséquences de la maladie sur la qualité de vie, notamment dans la sphère professionnelle. Aussi, des personnes touchées par la maladie et des professionnels de santé ont participé à l’écriture ou à la relecture du scénario pour mettre en évidence les problématiques les plus fréquentes et être au plus juste par rapport au vécu des personnes après la fin des traitements.

Le travail artistique, réalisé par la comédienne et le musicien, (mises en scène, en musique et en lumière), nous plonge dans l’intimité du personnage, suscite des émotions et provoque l’empathie. Le spectateur se retrouve alors immergé dans son quotidien et découvre chaque étape de cette nouvelle vie.

Possible de combiner votre billet Pièce de Théâtre « Et après ? » avec la Marche Rose du dimanche 12 octobre pour 20 €.

Projet soutenu par la Communauté de Communes Terre d’Auge et la Ville de Pont-l’Évêque. .

Place Robert de Flers Cinéma Le Concorde Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

