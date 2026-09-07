Octobre rose et bleu – course solidaire Complexe sportif – Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Octobre rose et bleu – course solidaire

Complexe sportif – 26 Rue du Grand Large Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Vélo, marche ou course ? Venez soutenir l’octobre rose et bleu le dimanche 11 octobre 2026 !

En vélo :

– Circuit cyclo de 20km départ 10h00 au complexe sportif du Grand Large.

En marchant :

– Circuit de 10km départ à 9h30 au complexe sportif du Grand Large.

– Circuit 5km départ à 10h15 au complexe sportif du Grand Large.

En courant :

– Circuit de 10km départ 10h00 au complexe sportif du Grand Large.

Boissons et crêpes à l’arrivée des participants !

Inscription sur place : 5€ (gratuit – 12 ans)

Cet événement est organisé par :

– Cyclo Club Erdeven

– Rando Erdeven

– Comité des fêtes

– Courir Erdeven

– BTP Erdeven .

Complexe sportif – 26 Rue du Grand Large Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 62 48 07 03

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English :

L’événement Octobre rose et bleu – course solidaire Erdeven a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon