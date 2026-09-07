Octobre rose et bleu – course solidaire Complexe sportif – Erdeven
dimanche 11 octobre 2026 · Complexe sportif - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Octobre rose et bleu – course solidaire
Complexe sportif – 26 Rue du Grand Large Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Vélo, marche ou course ? Venez soutenir l’octobre rose et bleu le dimanche 11 octobre 2026 !
En vélo :
– Circuit cyclo de 20km départ 10h00 au complexe sportif du Grand Large.
En marchant :
– Circuit de 10km départ à 9h30 au complexe sportif du Grand Large.
– Circuit 5km départ à 10h15 au complexe sportif du Grand Large.
En courant :
– Circuit de 10km départ 10h00 au complexe sportif du Grand Large.
Boissons et crêpes à l’arrivée des participants !
Inscription sur place : 5€ (gratuit – 12 ans)
Cet événement est organisé par :
– Cyclo Club Erdeven
– Rando Erdeven
– Comité des fêtes
– Courir Erdeven
– BTP Erdeven .
Complexe sportif – 26 Rue du Grand Large Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 62 48 07 03
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English :
L’événement Octobre rose et bleu – course solidaire Erdeven a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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