Octobre rose et feux d’artifices Veigné

La commune de Veigné , les associations locales, en partenariat avec Intermarché, PAN Communication, Le Marchand de Lunettes, My coach Ginkgo vous proposent des animations dans le cadre d’Octobre Rose. Une collecte de fonds, une vente de tee-shirts et de gourdes sont organisées auprès des associations participantes. Des tirelires seront également à votre disposition chez les commerçants vindiniens durant tout le mois d’octobre. L’intégralité des dons sera reversée au profit des associations Cancen, Au Sein des Femmes et de la Ligue contre le cancer qui accompagnent dans leur combat les femmes atteintes du cancer du sein. .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

English :

Friday, October 17, 2025 08:00

Monday, October 20, 2025 16:30

The commune of Veigné and local associations, in partnership with Intermarché, PAN Communication, Le Marchand de Lunettes and My coach Ginkgo, are organizing events as part of the Pink October campaign. A fundraiser, a sale

German :

Freitag, 17. Oktober 2025 08:00

Montag, 20. Oktober 2025 16:30

Die Gemeinde Veigné und die örtlichen Vereine bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit Intermarché, PAN Communication, Le Marchand de Lunettes und My coach Ginkgo Veranstaltungen im Rahmen des Rosa Oktobers an. Eine Spendensammlung, ein Verkauf

Italiano :

Venerdì 17 ottobre 2025 08:00

Lunedì 20 ottobre 2025 16:30

Il Comune di Veigné e le associazioni locali, in collaborazione con Intermarché, PAN Communication, Le Marchand de Lunettes e My coach Ginkgo, organizzano eventi nell’ambito della campagna Ottobre Rosa. Una raccolta fondi, una vendita

Espanol :

Viernes 17 de octubre de 2025 08:00

Lunes 20 de octubre de 2025 16:30

La ciudad de Veigné y las asociaciones locales, en colaboración con Intermarché, PAN Communication, Le Marchand de Lunettes y My coach Ginkgo, organizan actos en el marco de la campaña Octubre Rosa. Una recaudación de fondos, una venta

