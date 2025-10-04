Octobre rose et Movember au Tennis Club de Pélissanne Tennis Club de Pélissanne Pélissanne

Samedi 4 octobre 2025 de 15h à 20h. Tennis Club de Pélissanne 26 Chemin de la petite Bruliere Pélissanne Bouches-du-Rhône

Jouer pour la bonne cause, ça vous dit ? C’est l’idée de ce tournoi amical, accompagné de nombreuses animations, afin de soutenir des associations de lutte contre le cancer.

Tennis pour la Vie Ensemble contre le Cancer ! Rejoignez-nous pour un événement spécial de sensibilisation !



Octobre Rose Soutenons la lutte contre le cancer du sein !

Movember Ensemble, levons-nous contre le cancer de la prostate !



Au programme



– Tournoi de tennis amical,

– Tombola,

– Inauguration du court N°5

– Ateliers de sensibilisation et de prévention (exercice de palpation)

– Stand d’information sur la santé

– Food truck sur place Pizza Louna jusqu’à 22h

– Vente de goodies roses et moustaches pour soutenir la recherche



Venez avec votre raquette et votre bonne humeur ! DRESS CODE en Rose

Tous les niveaux sont les bienvenus !

Les fonds récoltés seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.



Ensemble, faisons la différence ! .

Tennis Club de Pélissanne 26 Chemin de la petite Bruliere Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 69 71 00 tc.pelissanne@free.fr

English :

Do you want to play tennis for a good cause ? Come to this friendly tournament to support associations against the cancer.

German :

Möchten Sie für einen guten Zweck spielen? Das ist die Idee hinter diesem freundschaftlichen Turnier, das von zahlreichen Animationen begleitet wird, um Organisationen im Kampf gegen Krebs zu unterstützen.

Italiano :

Avete voglia di giocare per una buona causa? È questa l’idea alla base di questo torneo amichevole, accompagnato da una serie di eventi, a sostegno delle associazioni oncologiche.

Espanol :

¿Te apetece jugar por una buena causa? Esa es la idea de este torneo amistoso, acompañado de una serie de actos, en apoyo de organizaciones benéficas contra el cáncer.

