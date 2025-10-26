[Octobre Rose et Movember] Randonnée de Bosc-Bordel Bosc-Bordel

1 Place des Bordes Bosc-Bordel Seine-Maritime

Début : 2025-10-26 14:00:00

A l’occasion d’octobre rose et Movember, le comité des fêtes de Bosc-Bordel organise deux marches (5 et 10 km). Rendez-vous devant la mairie le dimanche 26 octobre à 14 heures.

Goûter offert à l’arrivée.

Participation libre au profit de la ligue contre le cancer.

Nous vous attendons nombreux ! .

