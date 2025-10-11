Octobre Rose et Téléthon Noves

Octobre Rose et Téléthon Noves samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose et Téléthon

Samedi 11 octobre 2025 de 8h à 12h30. Place de la Mairie Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Octobre Rose et Téléthon, organisés par le Comité des Fêtes de Noves.

Octobre Rose et Téléthon, organisés par le Comité des Fêtes de Noves.



Animations tout au long de la matinée par les associations du village.



De 8h à 12h30



Vente de rubans Octobre rose, tombola sur stand et collecte de soutiens gorge par La Clau



Buvette par le Comité des Fêtes de Noves



Tombola sur stand par l’Association pour le Don de Sang Bénévole



Vente d’œuvres et tombola par La Palunenco



Initiation aux manœuvres avec les Sapeurs-Pompiers et le CIFF et vente de crêpes



Vente de vin chaud par Li Pitchoun’s



Vente de boutures par L’Agora pour nos Villages



Défi course à pied et marche, ouvert à tous par Le Clan



De 8h à 14h



Loterie et tombola par L’Aoutounado et ES 13 (Foyer Ambroise Croizat)



9h



Randonnée découverte de la piste cyclable, ouverte à tous par le Vélo Club Novais



10h



Initiation à la pratique des majorettes par Les Z’Amazones



11h



Initiation à la danse country par Nov’Country Dancers



11h30



Concert de la Chorale Belle Laure (Salle des Expositions)



De 12h à 14h



Autopalpation mammaire en partenariat avec la Maison de Santé (Maison de Santé et Pharmacie des Ecoles)



12h30



Annonce des résultats de la collecte suivie du verre de l’amitié (Salle des Expositions)



Collecte organisée par l’Association des Commerçants Novais



Tombolas organisées par l’Olympique Novais, le Rugby Club Noves Eyragues, Le Temps des Loisirs et la Pharmacie Lambert. .

Place de la Mairie Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 15

English :

Pink October and Telethon, organized by the Comité des Fêtes de Noves.

German :

Rosa Oktober und Telethon, organisiert vom Comité des Fêtes de Noves.

Italiano :

Ottobre rosa e Telethon, organizzati dal Comité des Fêtes de Noves.

Espanol :

Octubre Rosa y Telemaratón, organizados por el Comité des Fêtes de Noves.

L’événement Octobre Rose et Téléthon Noves a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence