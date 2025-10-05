octobre rose Étaules

octobre rose Étaules dimanche 5 octobre 2025.

octobre rose

Place de Verdun Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Randonnées organisée conjointement par la mairie d’étaules et d’Arvert avec le soutien de la Ligue contre le cancer, lors d’ Octobre rose , journée d’information et de sensibilisation de la population à l’importance des dépistages.

.

Place de Verdun Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23 mairie@ville-etaules17.fr

English :

Walks organized jointly by the Etaules and Arvert town councils, with the support of the Ligue contre le cancer, during « Octobre rose », a day of information and public awareness of the importance of screening.

German :

Wanderungen, die gemeinsam von den Stadtverwaltungen von Étaules und Arvert mit Unterstützung der Krebsliga im Rahmen des « Rosa Oktobers » organisiert werden, einem Tag, an dem die Bevölkerung über die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen informiert und sensibilisiert werden soll.

Italiano :

Passeggiate organizzate congiuntamente dai comuni di Etaules e Arvert, con il sostegno della Ligue contre le cancer (Lega contro il cancro), in occasione di « Ottobre rosa », una giornata di informazione e sensibilizzazione sull’importanza dello screening.

Espanol :

Paseos organizados conjuntamente por los ayuntamientos de Etaules y Arvert, con el apoyo de la Ligue contre le cancer (Liga contra el cáncer), durante el « Octubre Rosa », jornada de información y sensibilización sobre la importancia del cribado.

L’événement octobre rose Étaules a été mis à jour le 2025-09-03 par Mairie d’Etaules