octobre rose Étaules
octobre rose Étaules dimanche 5 octobre 2025.
octobre rose
Place de Verdun Étaules Charente-Maritime
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Randonnées organisée conjointement par la mairie d’étaules et d’Arvert avec le soutien de la Ligue contre le cancer, lors d’ Octobre rose , journée d’information et de sensibilisation de la population à l’importance des dépistages.
Place de Verdun Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23 mairie@ville-etaules17.fr
English :
Walks organized jointly by the Etaules and Arvert town councils, with the support of the Ligue contre le cancer, during « Octobre rose », a day of information and public awareness of the importance of screening.
German :
Wanderungen, die gemeinsam von den Stadtverwaltungen von Étaules und Arvert mit Unterstützung der Krebsliga im Rahmen des « Rosa Oktobers » organisiert werden, einem Tag, an dem die Bevölkerung über die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen informiert und sensibilisiert werden soll.
Italiano :
Passeggiate organizzate congiuntamente dai comuni di Etaules e Arvert, con il sostegno della Ligue contre le cancer (Lega contro il cancro), in occasione di « Ottobre rosa », una giornata di informazione e sensibilizzazione sull’importanza dello screening.
Espanol :
Paseos organizados conjuntamente por los ayuntamientos de Etaules y Arvert, con el apoyo de la Ligue contre le cancer (Liga contra el cáncer), durante el « Octubre Rosa », jornada de información y sensibilización sobre la importancia del cribado.
L’événement octobre rose Étaules a été mis à jour le 2025-09-03 par Mairie d’Etaules