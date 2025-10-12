Octobre Rose Parc des Poètes Eyragues

Octobre Rose Parc des Poètes Eyragues dimanche 12 octobre 2025.

Octobre Rose

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 9h. Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues Bouches-du-Rhône

Quatrième édition de la course de CQVD pour Octobre Rose.

Venez courir ou marcher sur les sentiers et routes eyraguais pour cette course organisée par l’association CQVD dans le cadre d’Octobre Rose.



Course ouverte aux marcheurs et parcours PMR.



10h 5 km + 80 m (bitume et chemins).

9h30 10 km + + 180 m (bitume et chemins).

10h 1,5 km + 20 m PMR (bitume).

10h Marche de 5 km et 10km.



Ravitaillement boissons sur le 5km et boissons/nourriture sur le 10 km.



Un café de bienvenue, un échauffement en musique et vous vous élancerez sur les chemins d’Eyragues.



Les recettes récoltées serviront à financer les consultations de soins oncologiques de support et de bien-être au domicile des patients atteints de cancer. .

Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 24 68 93 cqvd58@gmail.com

