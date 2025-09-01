Octobre rose fabrication de rubans Place de la Loi Baume-les-Dames

Préparez vos rubans roses à la médiathèque et participez à une œuvre collective qui sera utilisée le week-end des 4 et 5 octobre au CARÉ pour la journée de Baume Rose, organisée au profit de la ligue contre le cancer.

Atelier en libre service aux horaires d’ouvertures de la médiathèque, tout public. .

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

