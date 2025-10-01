Octobre rose Ferney-Voltaire

Octobre rose Ferney-Voltaire mercredi 1 octobre 2025.

Octobre rose

Ferney-Voltaire Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-01

La ville soutient Octobre rose, la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Dans ce cadre, de nombreuses animations sont organisées du 1er au 22 octobre à Ferney-Voltaire.

.

Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 40 18 69 evenements@ferney-voltaire.fr

English : Pink October

The town supports Pink October, the annual breast cancer screening awareness campaign. As part of this, numerous events are being organised from 1 to 22 October in Ferney-Voltaire.

German : Rosa Oktober

Die Stadt unterstützt „Octobre rose“, die jährliche Kampagne zur Sensibilisierung für die Brustkrebsvorsorge. In diesem Rahmen finden vom 1. bis 22. Oktober in Ferney-Voltaire zahlreiche Veranstaltungen statt.

Italiano :

La città sostiene l’Ottobre Rosa, la campagna annuale di sensibilizzazione sullo screening del cancro al seno. Nell’ambito della campagna, a Ferney-Voltaire sono stati organizzati diversi eventi dal 1° al 22 ottobre.

Espanol :

La ciudad apoya Octubre Rosa, la campaña anual de concienciación sobre el cribado del cáncer de mama. Como parte de la campaña, se han organizado varios actos en Ferney-Voltaire del 1 al 22 de octubre.

L’événement Octobre rose Ferney-Voltaire a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Pays de Gex