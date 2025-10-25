OCTOBRE ROSE GIGNAC Gignac

Venez nombreux à ce week-end sportif au profit de la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose.

Matchs de volley, badminton, randonnée VTT et pédestre au programme pour cette journée.

Samedi 25 octobre: les tournois sont à l’honneur

8h30-14h30: Badminton

14h30-17h: Volley

Plus d’informations, envoyez un mail au: gignac.bcg@gmail.com

Dimanche 26 octobre: les randonnées pédestres et vélo

7h30-9h: cycle rando 54km, 92km, 121km

Plus d’informations au 06 77 56 17 26

10h: randonnée pédestre de 7km

11h: remise de chèque à l’espace Ligue Contre le Cancer en présence du Président de la Ligue

13h: apéritif aux Halles Fermaud

Toutes les inscriptions devront se faire sur place.

Organisé par Groupama Caisses locales de Lodève et Gorges de l’Hérault; En partenariat avec le Bol d’Air Gignacois, la Badminton club gignacois, le Volley ball club, l’ACCH, LRM, McDonald’s. Avec le soutien de la Ville de Gignac .

243 Avenue Arnaud Beltrame Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 99 30 19 87

English :

Come one, come all to this sporting weekend benefiting the Ligue contre le cancer as part of October Rose.

Volleyball matches, badminton, mountain biking and hiking on the program for this day.

German :

Kommen Sie zahlreich zu diesem Sportwochenende, das im Rahmen des Rosa Oktobers zugunsten der Krebsliga stattfindet.

Volleyball- und Badminton-Spiele, Mountainbike-Touren und Wanderungen stehen an diesem Tag auf dem Programm.

Italiano :

Venite tutti a questo weekend sportivo a favore della Ligue contre le cancer, nell’ambito della campagna Ottobre rosa.

Il programma della giornata prevede partite di pallavolo, badminton, mountain bike e passeggiate.

Espanol :

Vengan todos a este fin de semana deportivo a beneficio de la Liga contra el Cáncer, en el marco de la campaña Octubre Rosa.

El programa incluye partidos de voleibol, bádminton, bicicleta de montaña y senderismo.

